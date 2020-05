Flere flygtninge forlader Danmark, end der kommer hertil

Flygtninge fra Somalia, Syrien og Irak udvandrer i højere grad fra Danmark, end de indvandrer, viser analyse.

For første gang siden 2011 er der flere med flygtningebaggrund, som er rejst ud af Danmark, end flygtninge der er rejst ind i landet.

Ifølge en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet oversteg antallet af udvandrede flygtninge antallet af indvandrede med cirka 730 personer i 2019.

I 2015 var der en såkaldt nettoindvandring på flere end 16.000 personer.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kalder det "dejlige tal".

- Jeg er først og fremmest glad, for det viser dels, at vi kan holde tilstrømningen i ro ved at føre en fornuftig politik i Danmark, siger Mattias Tesfaye.

- Men også at der er flygtninge, der gerne vil tage imod en pose penge og rejse hjem og genopbygge deres eget land.

Ministeriet har kigget på, hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er ind- og udvandret i årene 2011 til 2019.

Analysen viser, at det især var flygtninge fra Somalia, Syrien, Irak og Bosnien-Hercegovina, som forlod Danmark i 2019.

For flygtninge fra Eritrea, Iran og Afghanistan var der derimod flere, der ankom til Danmark, end som forlod landet igen.

Regeringen ønsker, at flygtninge, der kommer til Danmark, i videst muligt omfang skal rejse tilbage til deres hjemlande frem for at blive i Danmark permanent.

Spørgsmål: 730 udvandrede flygtninge i 2019 kan virke som et lille tal i det store billede. Har det en betydning for de danske samfund?

- Det er rigtigt, at det er små tal, men det er til gengæld tal, der viser, at vi for første gang har mere udvandring end indvandring, og det er et skarpt hjørne at runde, siger Mattias Tesfaye.

Spørgsmål: Nu hvor vi ser flere flygtninge rejse ud af landet, betyder det så, at vi kan tage imod flere kvoteflygtninge?

- Nej, den beslutning venter vi med at træffe til sommer. Det står i loven, at vi skal træffe den beslutning om midt på året. Og det har vi slet ikke truffet nogen beslutning om endnu, siger ministeren.

Danmark har taget imod omkring 500 FN-kvoteflygtninge om året siden 1989.

Men ordningen blev sat i bero af VLAK-regeringen, efter at det europæiske asylsystem brød sammen i 2015, og antallet af spontane asylansøgere steg markant.

I 2019 modtog Danmark dog en mindre gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge.

Ifølge Eva Singer, der er asylchef i Dansk Flygtningehjælp, er det ikke regeringens og Folketingets politik, som kan tilskrives den største del af forklaringen bag udviklingen, som den nye analyse viser.

Hun siger, at det i højere skyldes, at verden ser anderledes ud, end den gjorde i 2015 og 2016, hvor mange flygtede til Europa, heriblandt Danmark.

- Det er ikke, fordi antallet af flygtninge i verden er blevet mindre. Tværtimod. Det er, fordi flygtningene af forskellige årsager har sværere ved at komme til Danmark, siger hun til avisen Danmark.

Eva Singer henviser blandt andet til den aftale EU og Tyrkiet har indgået om, at Tyrkiet lukker grænsen, så flygtninge ikke kan rejse videre ind i Europa.

