Flere førerløse busser på vej efter jomfrutur i Aalborg

Nordhavn i København og Slagelse Sygehus kan blive de næste steder, hvor førerløse busser fragter passagerer.

Torsdag var der debut for en selvkørende minibus i Aalborg Øst.

Mange borgere benyttede lejligheden til at tage en tur med bussen, der pendler på en 2,1 kilometer lang strækning.

Den nordjyske bus kan snart få selskab af flere.

Vejdirektoratet oplyser, at to andre ansøgninger om førerløse busser afventer myndighedernes godkendelse.

De involverer begge selskabet Holo, der også står bag forsøget i Aalborg, og som opererer i flere nordiske lande.

Den ene projekt, der er på tegnebrættet, er i Københavns Nordhavn.

Det er hovedstadens nye bydel, hvor Holo vil sende to førerløse busser ud på en cirka to kilometer lang strækning med seks stoppesteder.

- Det har været i høring, og vi går og venter på grønt lys fra myndighederne, siger kommunikations- og marketingdirektør Anne Rosa Simonsen.

Hun håber på, at den endelige godkendelse vil falde på plads i foråret.

Projektet adskiller sig fra den førerløse bus i Aalborg, der kører på en skærmet sti, hvor der ikke kører biler.

På Nordhavn kommer de to førerløse busser til at køre, hvor der også er biler og lastbiler.

Det andet projekt, som er i støbeskeen, er ved Slagelse Sygehus. Her skal en førerløs bus kører patienter og personale rundt mellem afdelingerne.

Planen er, at det skal ske on demand - altså efter bestilling. Så man booker minibussen til at hente en eller flere personer, som skal køres fra punkt a til punkt b.

Trafikselskabet Movia er med i projektet i Slagelse.

Tidligere har Holo lavet et forsøgsprojekt på sygehuset i Køge, hvor bussen kørte på en hospitalsgang i bygningen.

I første omgang vil alle de førerløse busser være gratis at benytte.

Det handler for Holo om at vise, hvad den nye teknologi dur til, forklarer Anne Rosa Simonsen.

- Vi håber jo på, at projekterne i Aalborg, Københavns Nordhavn og Slagelse kan vise dem, der planlægger byer og infrastruktur, hvor meget man kan bruge selvkørende transportmidler til, siger hun.

Holo opererer allerede i byer som Oslo, Göteborg, Helsinki og Tallinn. Selskabet er ejet af en af landets største bilimportører, Semler Gruppen.

/ritzau/