Flere foretrækker videomøder med det offentlige efter corona

De digitale møder med det offentlige er vokset i popularitet blandt danskerne efter nedlukning, viser rapport.

At sætte sig foran en skærm i sit hjem og holde digitalt møde med eksempelvis sin læge eller jobcentret er noget, der tiltaler markant flere danskere efter forårets nedlukning af store dele af samfundet.

Det viser rapporten IT i Praksis, som Dansk IT og Rambøll står bag.

Kun én procent af danskerne foretrak at mødes med det offentlige via video i 2019.

Det tal er vokset til 13 procent i 2020.

Det skyldes især, at danskerne har været tvunget til at bruge de digitale møder under nedlukningen, vurderer Asger Danielsen, som er seniorrådgiver i Rambøll Management Consulting.

- Videomøder har aldrig ligget højt på listen over borgernes foretrukne kommunikationskanal, men det har altså ændret sig under coronakrisen.

- Vi ser virkelig en meget, meget stærk øgning i forhold til borgere, der gerne vil tale med det offentlige via video, fordi det simpelthen er den eneste måde, man kan få ansigt på, når man ikke kan være fysisk til stede, siger han.

Asger Danielsen understreger, at flere danskere eksempelvis har holdt møder med deres kolleger over video. Det har også været med til at flytte interessen.

- Under nedlukningen var det ikke muligt at mødes fysisk, og mange steder var der kun de digitale muligheder. Det er fået langt flere borgere til at få øjnene op for virtuelle møder, siger han.

Nogle af de offentlige institutioner, der har fået lov at afholde digitale eller telefoniske møder under nedlukningen, er jobcentrene og a-kasser.

På Jobcenter Aarhus har borgerne været glade for videomøderne, lyder det fra Karin Rasmussen, som er driftschef ved jobcentret.

- For nogle borgere er det rart, at man er på hjemmebane. Man skaber en mere ligeværdig dialog, og det giver et bedre klima for dialog.

- Vi kan også høre, at der er nogle, der mener, det er rarere at sidde derhjemme. Og for nogle er det lidt stressende at skulle møde ind på et jobcenter af forskellige grunde, siger hun.

Jobcentre og a-kasser har frem til 31. december fået lov til at afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige. Derefter er det efter planen meningen, at de skal overgå til fysiske møder igen.

Men ifølge Karin Rasmussen er der så stor interesse for videomøderne, at jobcentret appellerer til, at videomøderne skal være et permanent tilbud.

- Vi vil gerne have mulighed for at udbyde forskellige formater. Og det er også vigtigt at borgerne kan få erfaring med, hvilken type møde der fungerer godt for dem, siger hun.

