Flere forlænger arbejdslivet efter pensionsalderen

Personer, der har rundet 65 år, fortsætter længere tid med arbejdet. Markant udvikling, mener flere økonomer.

Det er i dag dobbelt så mange som for ti år siden, der arbejder, efter at de har nået folkepensionsalderen.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri (DI) har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, skriver Berlingske.

Således arbejdede 86.000 personer, der havde rundet 65 år, videre i 2018, selv om de kunne trække sig tilbage og gå på folkepension.

Udviklingen glæder underdirektør i DI Steen Nielsen, fortæller han til Ritzau.

- Det er jo en rigtig positiv udvikling, der er i gang, hvor de ældre medarbejdere har lyst til at fortsætte lidt længere tid på arbejdsmarkedet, og hvor virksomhederne også i høj grad har brug for medarbejderne, siger han.

Udviklingen er ifølge undersøgelsen mest markant blandt faglærte, men også blandt ufaglærte er der sket en stigning, skriver Berlingske.

Således er andelen i beskæftigelse som 65-årig blandt de ufaglærte steget med 48,5 procent, står der.

Steen Nielsen forklarer til Ritzau, at visse grupper fortsat kan have gavn af en tidligere pensionsalder, men han advarer også mod en generel ret til at gå tidligere på pension.

Spørgsmålet er kommet på dagsordenen efter Socialdemokratiets pensionsudspil fra januar, der lægger op til muligheden for tidligere pension, hvis man er nedslidt eller har arbejdet i mange år.

Et udspil, der ifølge partiet selv vil koste omkring tre milliarder kroner årligt.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, siger til Berlingske, at han på trods af udviklingen mener, at udspillet er meget relevant.

- Vi anerkender, at mange kan og vil arbejde længere, og det er godt. Men vi ved også, at der er en stor gruppe, som ikke kan. Dem, der har knoklet, siden de var 17 år på slagteriet eller andre steder, skal kunne sige, at nu orker jeg ikke mere. Udviklingen åbner netop for, at vi kan tage hånd om de mest nedslidte, siger han til Berlingske.

Flere økonomer kalder i avisen udviklingen markant - det gælder blandt andre økonom og senioranalytiker for tænketanken Kraka Niels Storm Knigge og økonomiprofessor Torben M. Andersen.

/ritzau/