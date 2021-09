Flere fra DF-bagland vil af med Thulesen op til årsmøde

Flere lokalformænd og medlemmer af Dansk Folkeparti udtrykker nu et ønske om, at Kristian Thulesen Dahl går af som formand og viger pladsen til stifteren Pia Kjærsgaard.

Det skriver Berlingske og Politiken.

Meldingen kommer forud for partiets årsmøde, der skal finde sted i weekenden.

Torsdag var formanden for Dansk Folkepartis lokalforening i Gentofte, Rita Rahbek, den første til at komme med sin bøn offentligt.

Hun har siden fået opbakning af flere andre i baglandet. Det gælder blandt andre Finn Rudaizky, der er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for DF.

Han ser gerne Pia Kjærsgaard som formand igen, skriver Berlingske.

- Hvis Pia Kjærsgaard gerne vil, synes jeg, det er en alletiders idé, siger Finn Rudaizky til avisen.

Ifølge Politiken har lokalformændene for de fire største byer i Danmark skrevet et brev til Pia Kjærsgaard, hvor de kommer med en klar opfordring.

Politiken har ikke selve brevet, men er bekendt med, at der står følgende til Kjærsgaard:

- Er det ikke muligt, at du kunne overtage formandsposten igen, om det så bare er en overgangsperiode, til vi får ro på, og trygheden kommer tilbage til Dansk Folkeparti?, lyder det blandt andet.

Afsenderne foreslår derefter, at Pia Kjærsgaard stiller op ved årsmødet og tager debatten om partitoppen med Kristian Thulesen Dahl inden.

Det er uvist, om Pia Kjærsgaard tager imod opfordringen, da hun ikke vil interviewes af avisen.

Torsdag sagde Kristian Thulesen Dahl i et interview med TV 2, at han vil fortsætte som formand, hvis han har baglandets opbakning.

Uroen, som der henvises til i brevet, er ikke mindst højlydte skænderier mellem flere medlemmer af partiets hovedbestyrelse.

Her har den tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen og regionsrådsmedlem i Nordjylland Erik Høgh-Sørensen efterlyst en hårdere linje i udlændingepolitikken.

Andre - herunder Anders Vistisen og Peter Kofod - har beskyldt de to første for at være skingre.

Både Martin Henriksen og Anders Vistisen er medlemmer af partiets hovedbestyrelse. Og begge er på valg i weekenden.

