Flere går på førtidspension efter reform af efterlønnen

At flere får tildelt førtidspension, er bagsiden af efterlønsreformen, mener senioranalytiker.

Antallet af 60-64-årige, der får tildelt førtidspension, er mere end fordoblet på fire år.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er baseret på tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skriver Information.

I 2013 fik 863 i aldersgruppen tildelt førtidspension. I 2017 var det tal vokset til 1940. Det er en stigning på 133 procent.

- Det her viser bagsiden af medaljen, når man taler om, at efterlønsreformen har været en succes, siger Emilie Agner Damm, senioranalytiker i AE-Rådet, til Information.

Hun henviser til tilbagetrækningsreformen fra 2011, hvor efterlønsalderen blev hævet. Den har været med til at hæve beskæftigelsesfrekvensen blandt de 60-64-årige, da flere er fortsat i arbejdet i stedet for at gå på efterløn.

Tal fra Finansministeriet viser, at beskæftigelsesfrekvensen er vokset med 11 procentpoint på fire år, skriver Information.

Emilie Agner Damm vurderer, at der nu er en stigende gruppe af ældre, der er for nedslidte til at arbejde, men ikke er syge nok til at få førtidspension.

Seniorforsker Mona Larsen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, mener, at reformen ser ud til at have presset flere ældre over i førtidspension.

Hun vurderer over for Information, at stigningen indtil videre ser ud til at svare til, at andelen af 60-64-årige på førtidspension er kommet op på det niveau, man kunne forvente i fravær af efterlønnen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skriver i en mail til Information, at det er "meget positivt", at flere over 60 år arbejder.

Han peger på, at der skal være ordninger for dem, der er nedslidte og ikke kan arbejde, hvilket allerede findes i form af seniorførtidspension og fleksjob.

Lund Poulsen skriver, at han "følger udviklingen på området tæt" og fremhæver, at regeringen har nedsat en tænketank, der skal forbedre arbejdslivet for ældre og få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Tænketankens arbejde skal være afsluttet i sommeren 2019.

