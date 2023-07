Flere har fået råd til at gå tidligere på pension

Flere af danskerne har fået råd til at gå tidligere på pension.

Det er særligt akademikerne, der har fået økonomisk mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen.

Det skriver Dagbladet Information på baggrund af en ny analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd (AE).

Hver femte akademiker har råd til at gå på pension fem år før den officielle pensionsalder.

Det samme gør sig gældende for ti procent af de faglært og syv procent af dem, der har grundskolen som den længst gennemførte uddannelse.

Analysen sammenligner de forskellige gruppers mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet med mulighederne i år 2014.

I den fremgår det, at knap 80 procent flere af akademikerne i denne periode har fået mulighed for at trække sig fem år før folkepensionsalderen.

Det samme gør sig gældende for 45 procent flere af de faglærte og seks procent flere af dem, der har grundskolen som den længst gennemførte uddannelse.

Den officielle pensionsalder står til at blive hævet til 70 år fra 2040.

Ifølge Sune Caspersen, der er senioranalytiker i AE, viser analysen, at den stigende tilbagetrækningsalder påvirker os forskelligt.

- Vi har en stor og stigende gruppe, der har mulighed for selv at vælge, om de vil gå fra mange år før folkepensionsalderen, hvis de har lyst, siger han til Information.

Analysen viser også, at der ikke er stor forskel i indkomsten mellem dem, der har råd til at gå tidligere på pension og dem, der ikke har.

Den markante forskel ligger i pensionsformuen.

Det skyldes ifølge Sune Caspersen blandt andet, at akademikere har haft arbejdsmarkedspensioner i længere tid end mange andre grupper.

- Hvis man har haft det som en del af sin overenskomst, siden man begyndte på arbejdsmarkedet, har man en anden pensionsformue, end hvis man først har fået det som en del af lønpakken de senere år, som det er tilfældet med mange ufaglærte, siger han til mediet.

En anden markant forskel findes i størrelsen på friværdien i de enkeltes boliger.

Dem, der har råd til at trække sig fra arbejdsmarkedet som 63-årige, har gennemsnitligt en friværdi på 796.000 kroner, mens dem, der ikke har råd, gennemsnitligt har en friværdi på 121.000 kroner.

