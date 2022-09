Flere henter gratis overskudsmad: "Man bliver ramt på stoltheden"

I takt med at priserne stiger, er én ud af fem danskere bekymret for husstandens madbudget. Hos madspildsorganisationer oplever man, at modtagere strømmer til

I et fjernt hjørne af borgerhuset i Greve sorterer frivillige kasser med tomater, brød, forskellige frugter og let rynkede auberginer på bordet. Uden for det store vinduesparti er modtagerne stimlet sammen på bænke under et halvtag og skæver ind, selvom der stadig er en lille time til klokken bliver 16.00, og uddelingen af overskudsmad begynder.

En undersøgelse foretaget af Yougov i september for forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad og Nordea viser, at én ud af fem danskere er bekymrede for husstandens madbudget, og at 13 procent overvejer at søge gratis madhjælp i den kommende tid.

Tilbud med gratis overskudsmad fordelt på 14 byer oplever, at der er større rift om deres madspildsvarer efter, at priserne er steget. En af dem er organisationen Chrispys Hjælpende Hænder, der hver tirsdag deler ud i Greve, og som også har afdelinger i Vordingborg, Præstø og på Møn.

Stifter Christina Præst Lorentzen bliver rørt, når hun fortæller, at de får langt flere ansøgninger end før til at modtage faste ugentlige pakker.

“Det kan være en enlig mor til to børn, der kun har 2000 kroner, når regningerne er betalt eller et par pensionister, der kun har 1500 kroner,” fortæller hun.

Det er primært frugt og grønt, brød og kødpålæg, der deles ud denne tirsdag i Greve. Foto: Anne Kiib Larsson

Også til de ugentlige uddelinger kommer der flere – og andre – typer end førhen, fortæller hun:

“Der er kommet flere, og det er ikke længere kun folk på overførselsindkomst. Det er også Hr. og Fru Jensen med almindeligt arbejde, der har svært ved at få enderne til at mødes.”

Under halvtaget i Greve er der regn, småsnak og cigaretrøg i luften. Modtagerne er betænkelige ved at tale med avisen og skæver til fotografens store kamera.

Undersøgelsen fra Stop Spild af Mad viser, at næsten hver femte synes, at det er pinligt at søge gratis madhjælp. Det er i høj grad de unge, hvor 31 procent finder det pinligt. For 50-59 årige er det 11 procent, mens 13 procent af de ældre over 60 ville være pinligt berørte ved at modtage gratis mad.

Mellem to bordebænkesæt sidder 71-årige Kello på sin rollator og har været der i snart to timer. På håndtagene balancerer to fyldte poser med ugepakker – én til ham selv og én til hans nabo, der får kemo, og derfor ikke selv kan møde op. Han har langt gråligt hår under en blå kasket og er blevet hængende for at tale med de andre, mens han tænder den ene cigaret efter den anden. Han vil gerne tale med Kristeligt Dagblad.

“Et glas karrysild kostede 19,95, nu koster det 25 kroner. Det er for dyrt at gå ned at handle. Jeg kan godt lide konceptet og at komme her, men jeg har også brug for penge. Den her pose hjælper meget, fordi det er nogle penge, man sparer,” siger Kello, som ikke vil have sit fulde navn i avisen.

Der er også et socialt aspekt ved uddelingerne. Thomas Pedersen sidder gerne og snakker, efter han har hentet sin mad. Foto: Anne Kiib Larsson

Kello er kommet siden Chrispys Hjælpende Hænder åbnede i 2018 og syntes, at konceptet var så genialt, at han kørte rundt i tre måneder på sin scooter for at hjælpe med at finde et lokale. Han oplever, at der kommer flere – især ældre mennesker og ukrainske flygtninge, fortæller han. Han kan godt forstå, at der er mange, der ikke vil stå frem.

“Man bliver jo ramt på stoltheden,” fortæller han. “Det er meget personligt, at man ikke kan få tingene til at løbe rundt.”

De frivillige har delt tilfældige numre ud fra en pose og råber nu de første op. To-tre ad gangen får de lov at komme ind i lokalet og gå rundt om bordet, mens de peger ud, hvad de frivillige skal putte i posen. Det er af hensyn til fødevaresikkerheden, at der ikke er selvbetjening – og for at de frivillige kan sikre sig, at overskudsmaden bliver rimeligt fordelt.

“Vil du have brød?” spørger en frivillig og peger ned på italiensk brød, der er doneret af en lokal bager. Modtageren overvejer det et øjeblik.

“Ej jeg springer over. Det er bedre, at en anden får det,” svarer modtageren.

De frivillige fordeler maden, så der er nok til alle. De oplever, at folk er blevet lidt dårligere til at tage hensyn, efter at priserne er steget. Foto: Anne Kiib Larsson

En anden, der er kommet for at hente mad, er Thomas Pedersen. Han er sygemeldt og har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

"Det er blevet meget værre, efter priserne er steget. Jeg tror, der er 67 ører på min konto, og de skal holde tre dage til på fredag."

Der er ikke åbent hver uge, fortæller han, for nogle gange mangler der frivillige til at hente maden. Men Thomas Pedersen har heldigvis søskende, der er i arbejde, og som gerne vil give et måltid mad, hvis han ikke får mulighed for at hente noget.

I borgerhuset bliver de grønne frugt- og grøntkasser lukket og klikket sammen i takt med, at de bliver tomme. Udenfor har himlen åbnet sig, og der er kun et par modtagere, der er blevet hængende.

De frivillige bærer ud i varevognen, der er parkeret foran. En gammeldags brun sparegris har stået fremme, så folk kan donere til benzin. Der er en god tankstation i nærheden, hvor man kan hælde mønterne i et apparat, der tæller, og så kan man tanke for det, fortæller den frivillige chauffør. I morgen skal han tidligt op og hente overskudsmad fra supermarkeder igen, og så går turen til Vordingborg for at dele ud.