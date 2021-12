Flere hidtil ukendte svampearter opdaget i Danmark

Der er fundet 16 nye svampearter på dansk jord. Det er højst usædvanligt at opdage så mange, siger forsker.

16 svampearter, som aldrig før er fundet i verden, er fundet på dansk jord.

Det er en medarbejder på Statens Naturhistoriske Museum, der har opdaget de 16 nye svampearter sammen med en spansk forsker.

Samtidig har de observeret 166 svampearter, der aldrig før er blevet set i Danmark.

Det skriver Videnskab.dk.

Artiklen fortsætter under annoncen

De mange nyopdagede svampe er insektsvampe, hvilket betyder, at de sidder på forskellige insekter.

- Svampene er specielle på den måde, at de sidder på forskellige arter af insekter, også på tusindben og mider for eksempel.

- Langt de fleste af de arter, der findes, er på insekter - ofte på biller, siger Jan Pedersen, der arbejder med museets store insektsamlinger, til Videnskab.dk.

Han har gennem mange år samlet biller med svampe på. Da han sammen med den spanske forsker besluttede sig for at kigge nærmere på dem, viste det sig, at der fandtes mange ukendte svampearter.

Det er ret usædvanligt, at man opdager så mange nye arter i én omgang, fortæller Thomas Pape, som er lektor og insektforsker ved Københavns Universitet.

- Det er normalt en eller to ad gangen, men denne gang er det 16 arter, der skal have et nyt navn. Det kan jeg ikke huske, hvornår sidst er sket, siger han ifølge Videnskab.dk.

Ud af de 16 nye insektsvampe tilhører to en helt ny slægt, som man har valgt at opkalde efter vikingernes ord for Danmark, "Tanmaurk".

Navnet er dog latiniseret til "Tanmaurkiella", fordi svampene er bittesmå, skriver Videnskab.dk.

At der er fundet så mange svampe på én gang skyldes, at der ikke findes flere svampeeksperter, som kan lede efter svampene, mener Jens Henrik Petersen, der arbejder med at kortlægge svampe i Danmarks Svampeatlas.

- Når man målrettet ser på en gruppe af meget skjulte svampe og med ekspertviden fra insektsiden, så er det ikke underligt, at man finder nye svampearter. Men det er spændende.

- Vi har vidst, der var en masse. Der er enorm meget biodiversitet derude på svampefronten, men der er næsten ingen svampeeksperter, siger Jens Henrik Petersen til Videnskab.dk.

Alle de 166 nye arter er beskrevet i et insektsvampestudie, der er publiceret i European Journal of Taxonomy.

/ritzau/