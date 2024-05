Flere hundrede marcherede i danske byer for verdens mødre

Omkring 730 personer markerede søndag mors dag ved at deltage i en barnevognsmarch, hvor der blev sat fokus på mødredødelighed verden over.

Mødredødelighed er et overset problem, lyder det fra organisationens politiske chef, Maria Lindhardt.

- Vi ser det som en overset katastrofe i verden. Næsten 800 kvinder og piger mister livet hver dag på grund af graviditeter og fødsler, siger hun.

- Rigtig mange af de dødsfald kan undgås, hvis kvinder i de fattigste dele af landet får adgang til for eksempel hjælp fra en fødselslæge. Men det kræver global handling og opmærksomhed, hvis tallet skal ned, siger hun.

Både voksne og børn kunne deltage i marchen, som fandt sted i fem danske byer.

I København blev der marcheret i Fælledparken. Her deltog Maria Lindhardt selv.

- Stemningen var fantastisk, og der blev hygget med en masse aktiviteter, mens vi hyldede verdens mødre, siger hun.

Virksomheden, der blandt andet producerer kondomer og graviditetstest, er ejet af organisationen Rigsforbundet for seksuel oplysning, hvis svenske navn også forkortes til RFSU.

- Vores arbejde går blandt andet ud på at uddanne kvinder til at kunne give andre kvinder råd og hjælp i forbindelse med graviditeter.

- Vi arbejder også for at sikre bedre adgang til sundhedsklinikker, adgang til abort og muligheden for at blive undersøgt af en jordemoder, siger hun.

