Flere hyppigt brugte psykologer får kritik af nævn

Flere af landets mest anvendte psykologer i sager om tvangsfjernelser har fået kritik af Psykolognævnet.

Det viser aktindsigter ifølge Jyllands-Posten.

Fem psykologer er blevet brugt af kommuner i sager, hvor de skulle vurdere borgeres evner som forældre.

- Psykologens arbejde ender ofte med at blive afgørende i sagen, så der kan være tvangsanbringelser, der kunne være endt på en anden måde. Det her må ikke ske, siger Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia, til Jyllands-Posten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nævnet har blandt andet kritiseret psykologer for at give forældre diagnoser uden belæg, for sjusk og for at blande testresultater sammen.

For eksempel har en psykolog fået alvorlig kritik af nævnet otte gange på fire år.

I 2018 blev flere klager om psykologen indgivet, men på grund af sagsbehandlingstiden har psykologen fortsat sit arbejde. I den periode har psykologen foretaget forældreundersøgelser i seks kommuner til i alt 2,6 millioner kroner.

Nogle klager over psykologerne ligger flere år tilbage, men nævnet kan bruge flere år på sagsbehandling, før de når frem til en afgørelse, hvor en psykolog får alvorlig kritik eller havner under skærpet tilsyn.

I mellemtiden har kommunerne brugt psykologerne til flere vurderinger.

I alt fem psykologer blev hyppigt anvendt af kommuner i familiesager, mens Psykolognævnet brugte tid på at sagsbehandle, viser aktindsigter ifølge Jyllands-Posten.

Nævnet har ikke ønsket at forholde sig til de konkrete sager, men skriver i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at sagsbehandlingstiden er lang, fordi antallet af tilsynssager er steget over de seneste år.

Antallet af nævnsmedlemmer er til gengæld steget i sommeren 2021, og derfor kan nævnet fremadrettet holde flere nævnsmøder.

Socialminister Astrid Krag (S) kritiserer de fejlagtige forældreundersøgelser. Hun forventer, at kommunerne genvurderer forældresagerne, som har fået kritik af Psykolognævnet, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/