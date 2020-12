Flere i arbejde sender boligområder ud af ghettoliste

Coronakrisen kan betyde, at boligområder vender tilbage til ghettoliste om et par år, forudser projektchef.

Flere beboere har skiftet køen til kontanthjælp ud med et regulært arbejde.

Det er forklaringen på, at antallet af såkaldte ghettoområder er blevet halveret, vurderer projektchef Gunvor Christensen.

Hun arbejder med boligforskning i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

- Det ser ud som om, at det er på beskæftigelsen, at boligområderne er begyndt at klare sig bedre i forhold til den grænseværdi, der er fastsat for, hvornår man slår ud som en ghetto, siger hun.

Sidste år blev 28 boligområder af regeringen kategoriseret som ghettoområder. Men i år er det næsten halveret til 15 områder.

Der er forskellige forhold omkring blandt andet beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst og kriminalitet, der er udslagsgivende, når det gælder ghettostemplet.

- Det, vi hører fra boligorganisationer og kommuner, er, at de har gjort en ihærdig og særdeles håndholdt indsats for at få lige præcis det antal personer ind på arbejdsmarkedet, som gør, at man er kommet under de 40 procent uden tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Gunvor Christensen.

Hvis andelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet overstiger 40 procent, kan det være det, der gør, at et boligområde havner på ghettolisten.

Men selv om et boligområde er røget af listen, kan det være en stakket frist.

Det skyldes coronakrisen, som har gjort sit indtog i 2020 og skabt øget ledighed.

- Der har været højkonjunktur i den periode, hvor tallene er opgjort - nemlig som et gennemsnit af 2018 og 2019.

- Vi har i år set en øget ledighed, og vi ved, at perioder med lavkonjunkturer og stigende ledighed i særlig grad rammer beboere i de her områder.

- Så vi kan meget vel se, at nogle af de områder, der i år ikke slår ud som ghettoområder, vender tilbage om et par år – med mindre man sætter en parentes om 2020 eller ændrer på beskæftigelseskriteriet, siger Gunvor Christensen.

Blandt de 13 boligområder, der er røget af listen, er tre områder i København, herunder Bispeparken, samt områder i Taastrup, Holbæk, Vejle, Kolding, Aarhus, Køge, Guldborgsund, Odense, Fredericia og Silkeborg.

Boligministeren offentliggør listen over udsatte boligområder hvert år den 1. december.

/ritzau/