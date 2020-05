Flere kommuner ånder lettet op over udligningsreform

I både Rudersdal og Ishøj Kommune er borgmestrene lettede over fremlagte aftale om en udligningsreform.

Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V), ærgrer sig over udsigten til at skulle hæve skatten for kommunens borgere.

Rudersdal Kommune er en af de kommuner, der med den nye udligningsreform skal betale allermest - nærmere bestemt 115,3 millioner kroner.

- Det kommer til at betyde en ekstra regning til vores borgere, som de ikke selv får noget ud af, siger Jens Ive.

Han glæder sig dog over, at regningen for Rudersdal Kommune bliver "markant lavere", end det som regeringens oprindelige udspil lagde op til.

- Jeg havde gerne været en skatteforhøjelse foruden, men det her er trods alt spiseligt, og på landsbasis er det et flot og ordentligt resultat med et Danmark i balance, siger han.

- Det, der stak os mest i regeringens udspil, var kammerateriet, hvor pengene gik direkte fra os til vestegnskommunerne. Men det, som de kommer til at profitere på denne reform, er blevet reduceret til et ganske andet niveau.

I vestegnskommunen Ishøj er der dog også stor tilfredshed med den aftale, som regeringen, Venstre, SF, De Radikale og Alternativet er nået til enighed om.

Det siger borgmesteren i Ishøj Kommune, Ole Bjørstorp (S).

For selv om kommunen står til at miste penge på en nedskæring af udlændingeudligningen, får Ishøj med reformen 28 millioner kroner.

- Min frygt var, at vi ville tabe meget på udlændingetilskuddet, og at der ikke ville blive taget hensyn til de sociale og økonomiske vanskeligheder i Ishøj, men det har man gjort, siger han.

- Katastrofen er afværget. Det er det, jeg kan se ud af de her tal, og det er ganske godt gjort.

/ritzau/