Flere kommuner kommer ind i plastikkampen

Næsten fem millioner danskere kan næste år få hentet plastaffald tæt på hjemmet. Genbrug af plastik stiger.

Nye affaldsbeholdere dukker i disse år op i indkørsler, forhaver og baggårde.

Flere husstande kan dermed sortere plastikaffald uden at skulle køre på genbrugspladsen.

For to år siden tilbød hver anden kommune at hente borgernes plastaffald. Ved udgangen af næste år vil det gælde i flere end tre ud af fire kommuner med i alt næsten fem millioner indbyggere, viser tal fra Dansk Affaldsforening.

- Flere og flere kommuner tager udfordringen op. Det er en god og rigtig tendens, siger direktør Jacob H. Simonsen fra foreningen, der repræsenterer kommunernes affaldshåndtering.

Hver husstand i Danmark smider godt 50 kilo plast i det almindelige affald hvert år, der ryger på forbrændingen. Det er et stort spild, siger seniorrådgiver Sine Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er jo som at brænde olie af i stedet for at genanvende det, så det er en dårlig idé - både klimamæssigt og ressourcemæssigt, siger Sine Beuse Fauerby.

Undersøgelser viser, at danskerne generelt er glade for at sortere deres affald. Derfor glæder det naturfredningsforeningen, at flere kommuner tilbyder den mulighed, så det samlede genbrugsregnskab kan blive bedre.

- Der, hvor vi virkelig halter bagud, det er på husholdningsplast. Der har vi nogle store udfordringer, og der er brug for innovation og udvikling, siger Sine Beuse Fauerby.

Kommunerne har især fået fokus på plastik, efter at regeringen i 2013 kom med et mål om, at 50 procent af al husholdningsaffald skal genanvendes i 2022 - mod 33 procent i 2015.

I Lejre ruller man i disse dage en ny sorteringsordning ud, der også inkluderer plastik. Det bliver en anelse dyrere for kommunen, men det er det værd, mener Ivan Mott (EL), formand for teknik og miljøudvalget.

- Rigtig mange borgere har lyst til det, og det er jo godt for miljøet. Folk bliver også overraskede over, selv i mindre husholdninger, hvor meget plastik vi tidligere puttede i skraldespanden til forbrænding, siger Ivan Mott.

Men skal miljøet for alvor tilgodeses, så skal produktionen af plastemballage forenkles, mener Dansk Affaldsforening. Især er der behov for færre typer plast.

- Det vil gøre det 100 gange nemmere at genanvende, siger direktør Jacob H. Simonsen.

/ritzau/