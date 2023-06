Flere kommuner oplever stigende misbrug af opioider blandt unge

Misbrugen af potentielt dødelige opioider spreder sig blandt de danske unge.

Det skriver Berlingske og TV 2 Kosmopol på baggrund af en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og SSP-samrådet.

63 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Heraf melder 15 af dem om en stigning i antallet af unge, der misbruger opioider.

Det kan være opioider som tramadol, oxycodon og fentanyl.

I rapporten lyder det ifølge Berlingske, at "de meldte stigninger ses både i store og små kommuner, og geografisk spredt i kommunerne over hele landet".

Det fremgår også, at de unge skaffer sig opioidpillerne på det illegale marked på sociale medier, i kiosker eller direkte fra pushere på gaden.

I nogle tilfælde skaffer de unge sig pillerne hjemme hos forældre eller bedsteforældre, skriver TV 2 Kosmopol.

Det er for eksempel smertestillende lægemidler som Dolol, der rummer opioidtypen tramadol.

Pillerne kan udskrives på recept ved for eksempel stærke rygsmerter, eller hvis man har smerter efter at have fjernet visdomstænder.

Overlæge med speciale i medicin Henrik Rindom beskriver overfor Berlingske udviklingen som et "forbandet problem".

- Alle morfinpræparater er utroligt dødelige, hvis du tager for meget af dem. Og for meget behøver ikke være ret meget, før det er for meget, siger han til mediet.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fortæller i en skriftlig kommentar til TV 2 Kosmopol, at han er dybt bekymret over udviklingen.

Han lover, at regeringen vil se på nye tiltag for at bekæmpe børn og unges misbrug af opioider.

- Derudover har jeg tidligere bedt landets retsmedicinske institutter om at vurdere, hvor farlige en række euforiserende stoffer er, herunder en række opioider.

- Den vurdering skal bruges til at tage stilling til, om straffen for salg af stofferne ligger rigtigt i dag, lyder det fra ministeren til TV 2 Kosmopol.

