Flere kommuner overvejer at spare strøm ved at dæmpe gadelys

Energipriserne er skudt i vejret, og det har fået flere kommuner i hovedstadsområdet til at diskutere, om gadebelysning skal dæmpes eller slukkes i løbet af natten for at mindske elregningen.

Det viser en rundspørge, som TV2 Lorry har foretaget.

11 ud af de 34 kommuner i mediets sendeområde har svaret på rundspørgen. Af dem oplyser seks kommuner, at de overvejer at spare på gadelyset om natten.

Det drejer sig om Frederiksberg, Glostrup, Gladsaxe, Brøndby, Halsnæs og Albertslund.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Frederiksberg er gadebelysning med i budgetforslaget for næste år. Der er eksempelvis blevet regnet på, at hvis den samlede lygtetændingstid bliver forkortet med en time per døgn, vil det medføre en årlig besparelse på 300.000 kroner.

Tre kommuner - Fredensborg, Roskilde og Egedal - har ikke planer om at ændre på gadebelysningen. Dragør Kommune har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet.

Det har de dog i Solrød Kommune, der oplyser til regionalmediet, at de allerede sparer på gadelyset om natten. Sådan har det været siden 2004, og også dengang var hensigten at spare.

Lyset i gadelamperne er slukket i Solrød Kommune i hverdagene mellem klokken 01.30 og 04.30, oplyser kommunen. Af hensyn til trafiksikkerheden gælder det dog kun på mindre befærdede veje og i boligområder.

De tre kommuner, som afviser at følge i Solrøds fodspor, henviser til, at de frygter, at mørket vil skabe mere utryghed.

I Roskilde har kommunen afvejet tryghed og trafiksikkerhed over for behovet for at spare strøm, og her er den kommet frem til, at sikkerheden vejer tungest, lyder det.

Af Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside fremgår det, at belysning spiller en vigtig rolle for trygheden og forebyggelse af kriminalitet.

God og gennemtænkt belysning kan både gøre det nemmere at orientere sig og skabe tryghed. På veje, hovedstier og p-pladser bør hele området, man bevæger sig i, være oplyst, fremgår det.

- Det er bedst med en god jævn belysning, som ikke blænder og er uden generende lys fra andre kilder. Stærk belysning giver ikke mere tryghed, lyder det blandt andet.

Det er ikke kun i Danmark, at energi er et varmt samtaleemne, efter at priserne er sendt til himmels efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere i år.

Både Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig og Spanien har ifølge TV 2 Lorry slukket for gadelys som følge af energikrisen.

I Spanien skal alle butikker i løbet af vinteren have lyset slukket om natten for at spare strøm, og i Østrig er det kun halvdelen af gadelamperne, der tænder om natten.

/ritzau/