Flere kommuner sættes fri fra stramme regler på ældreområdet

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om flere kommuner på ældreområdet skal "frisættes", oplyser Social- og Ældreministeriet.

Det betyder konkret, at næsten al statslig lovgivning og regulering fjernes, så kommunerne selv kan tilrettelægge, hvad der er bedst for den enkelte borger i hverdagen.

I forvejen er kommunerne Langeland, Middelfart og Viborg Kommune blevet sluppet fri, og der er gode erfaringer at hente, mener social- og ældreminister Astrid Krag (S).

- Helt overordnet er det her jo en erkendelse af, at vi ikke skal centralisere og detailstyre for meget, for så kvæler vi ældreplejen i regler og bureaukrati, siger hun.

- De gode idéer vokser frem fra hverdagen, hvis de ellers får lov til det. Det, vi kan høre fra de kommuner, der har været i gang, er, at hvis en medarbejder før tænkte, at noget ikke kunne lade sig gøre på grund af regler, så er det nu vendt om.

I aftalen nævnes det ikke specifikt, præcis hvor mange og hvilke kommuner der nu kan se frem til at blive sat fri, men det er ifølge Astrid Krag markant flere end de nuværende tre.

- I dag er vores ældrepleje reguleret i konkret paragraflovgivning. En paragraf for genoptræning, for rehabilitering og for personlig pleje.

- Det her giver mulighed for at finde nogle løsninger, der giver bedre mening, og som har højere kvalitet, siger Astrid Krag.

Aftalen er et led i en større plan fra regeringens side om at frisætte landets kommuner fra unødvendigt bureaukrati og regler.

Det var et af de store punkter i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale den 1. januar.

- Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver, lød det dengang.

/ritzau/