Flere krav skal sikre mod nye problemer med lyntestudbydere

I februar måtte regionerne opsige aftalen med en lyntestudbyder. Nu er opgaven igen i udbud - med flere krav.

Opgaven med at lynteste danskerne i landets regioner er tirsdag sendt i udbud, og klog af skade er kravene til leverandørerne blevet skærpet.

SOS International vandt opgaven i de fleste regioner i de sidste udbud, men efter blot en uge blev aftalen opsagt på grund af en række sikkerheds- og hygiejneproblemer med underleverandøren Mecidals Nordic.

Det har altså ført til flere krav til dem, der byder ind på opgaven. Det fortæller Anders Kjærulff, der er koncerndirektør i Region Midtjylland, som står for opgaven på vegne af landets fem regioner.

- Det er blandt andet behovet for, at man har en stærk dokumentation af evne til at håndtere sundhedsydelser i stort omfang.

- Det er selvfølgelig også, at helt basale forhold i testenhederne for at forebygge smittespredning bliver overholdt, siger han.

Flere medier kunne fortælle om tilfælde, hvor engangshandsker ikke blev skiftet, og hvor der kun sjældent blev sprittet af. Nogle borgeres sundhedsdata blev behandlet over den gratis beskedtjeneste WhatsApp.

Selskaberne har nu ind til 22. marts til at byde ind på opgaven, der starter 1. maj. Den løber i tre måneder, men der er mulighed for både at forkorte og forlænge den, hvis det bliver nødvendigt.

/ritzau/