Flere kvinder bruger p-piller og hormonspiral

Der kan være bivirkninger ved hormonprævention. Kvinder mener ifølge overlæge, at fordelene opvejer risici.

Flere danske kvinder bruger hormonprævention som p-piller og hormonspiral. Det til trods for de kendte mulige bivirkninger som depression og øget fare for blodprop. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I 2019 brugte 40 procent af kvinderne i Danmark mellem 15 og 49 år en form for hormonprævention, viser tal fra Lægemiddelstatistikregisteret.

Det er 5 procentpoint mere end i 2010, hvor andelen var på 35 procent.

Opgørelsen er udarbejdet af Øjvind Lidegaard, overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Han vurderer, at kvinderne mener, at fordelene ved præventionsformerne opvejer de mulige bivirkninger, der kan være.

- Jeg kan ikke tolke stigningen på anden måde, end at kvinder generelt føler, at gevinsterne er større ved at bruge hormonel kontraception end de risici, vi ved, der er forbundet med det.

- Ellers ville de ikke blive ved år efter år, siger han til Kristeligt Dagblad.

