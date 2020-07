Flere kvinder får børn efter de er fyldt 40 år

Det er blevet mere socialt acceptabelt end tidligere at få børn, når man er over 40 år, påpeger forsker.

På 20 år er der sket en fordobling i antallet af kvinder, der føder et barn, når de har passeret 40 år.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

I 1999 blev 1104 børn født af en kvinde, der var mellem 40 og 44 år.

I 2019 havde 2303 nyfødte en mor i alderen 40 til 44 år.

Tallene bekræftes ifølge mediet af en ny statistik over fødende i Danmark.

Den viser, at fødende over 40 år i 1997 udgjorde 1,6 procent af de fødende kvinder i Danmark.

I 2017 var det fire procent af de omkring 60.000 fødende det år.

Lektor og forsker i familiedannelse Lene Tølbøll peger på, at det er blevet mere socialt acceptabelt at få børn, når man er over 40 år.

- Der er et større fokus på kvinder, der får børn, når de er over 40, blandt andet i populærkulturen.

- Det gør indtryk, og derfor rykker det også ved oplevelsen af, at det ikke er for sent at få børn, selv om man er over 40 år, hvilket man anså som værende for gammel for bare 30 år siden, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Hun påpeger, at tallene fra Danmarks Statistik ikke fortæller noget om, hvorvidt det er barn nummer et, to eller tre, som fødes af kvinder mellem 40 og 44 år.

I takt med at gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er steget konstant de seneste 30 år, betyder det også, at man fortsætter med at få børn, til man er ældre.

Det er et velkendt fænomen, at kvinders fertilitet falder med alderen.

Men ifølge jordemoder og ph.d. i sundhedsvidenskab Eva Rydahl er det en myte, at det skulle være meget mere risikofyldt at være gravid og fødende, når man er over 40 år.

- De, der bliver mødre i en sen alder nu, er bedre økonomisk stillet, de er gifte og veluddannede, de følger programmerne i graviditeten, de ryger ikke, og de gør alt det, de skal. Generelt er den gruppe meget sund, siger hun til Kristeligt Dagblad.

/ritzau/