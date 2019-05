Flere kvinder stiller op til folketingsvalget

I alt 900 kandidater stiller op til folketingsvalget 5. juni, oplyser Økonomi- og Inderigsministeriet.

Snart sætter danskernes deres kryds til folketingsvalget, og her vil der være lidt flere kvinder at stemme på end sidst, der var valg til Folketinget.

Ikke desto mindre er langt størstedelen af kandidaterne fortsat mænd.

Det viser den færdige liste over kandidater til valget 5. juni 2019, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har offentliggjort onsdag.

I alt 900 kandidater stiller op til valget, og af dem er 309 kvinder svarende til 34,3 procent.

Det er en lille stigning i forhold til valget i 2015, hvor 250 kvinder - svarende til 31,3 procent af kandidaterne - stillede op.

I 2011 var 33,2 procent af alle kandidaterne kvinder.

Også det samlede kandidattal er steget, da der i 2015 var 799 kandidater til folketingsvalget.

Generelt er kandidaterne ved dette valg en smule ældre end i 2015.

Således er gennemsnitsalderen for kandidaterne 45,7 år for kvinder og 48 år for mænd.

I 2015 var den 45,2 år for kvinder og 47 år for mænd, hvilket også var en stigning i forhold til 2011.

Her var gennemsnitsalderen for de mandlige kandidater 45,9 år, mens kvinderne i gennemsnit var 43,9 år.

Over halvdelen af de 900 kandidater er nyopstillede, nemlig 556. I 2015 var det tal 467.

Alle, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret (statsborgerskab) og fast bopæl i riget, har valgret til Folketinget.

Personer, der er umyndige, har dog ikke valgret.

Folketingsvalget blev udskrevet 7. maj i år, og fristen for melde sig som kandidat til Folketinget er nu overskredet.

