Flere kvinder vælger at få børn uden en far

Der har været en stor stigning i antallet af kvinder, der vælger at lade sig befrugte uden at have en partner.

Antallet af danske børn, der bliver født af singlekvinder ved hjælp af donorsæd, er steget med 50 procent fra 2013 til 2017. Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen fortæller, at tal fra Dansk Fertilitetsselskab viser, at der i 2017 blev født 658 børn af kvinder, der uden en partner har valgt at blive befrugtet med donorsæd. I 2013 var tallet 449 børn.

- Det er nyt, at livet som solomor ikke er allersidste udvej. Mange solomødre har lyttet til fertilitetslægernes opfordring om at komme tidligere i gang med at få børn.

- Og kvinderne gider ikke vente på, at prinsen på den hvide hest får sadlet og rider forbi, siger Signe Fjord, der driver hjemmesiden selvvalgtsinglemor.dk, til Jyllands-Posten.

Samtidig falder den gennemsnitlige alder hos de singlekvinder, der kommer til fertilitetsklinikken Stork Klinik. Den lød i 2015 på 35 år ifølge Jyllands-Posten, mens den nu er faldet til 33 år.

Professor Emeritus ved RUC Lars Dencik siger til Jyllands-Posten, at han ser fænomenet som en tilfredsstillelse af et behov for selvrealisering.

- Vi har indført muligheden for at fertilitetsbehandle enlige kvinder for at tilfredsstille kvindens behov for at realisere sig selv. Det er ikke i barnets interesse at blive født af en singlemor, siger han til avisen.

Sociolog og fremtidsforsker ved fremtidsforskeren.dk Birthe Linddal mener derimod, at stigningen skyldes, at der ikke er attraktive mænd nok.

- Der mangler groft sagt attraktive, veluddannede mænd til den hastigt voksende gruppe af stærke, veluddannede kvinder.

- Og så vil de her kvinder hellere købe den optimale vare - donorsæd i sædbanken - end de vil lade sig nøje med en partner, der ikke opfylder alle deres krav, siger Birthe Linddal til Jyllands-Posten.

/ritzau/