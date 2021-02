Flere læger har taget vacciner til sig selv og ansatte

Berlingske beskriver i artikel en række eksempler på, at læger i Jylland har brugt vacciner på sig selv.

I en længere artikel fortæller Berlingske, at der er flere eksempler på, at læger i Jylland har valgt at vaccinere sig selv og ansatte med vacciner, der skulle være gået til beboere på plejehjem.

Første eksempel er fra plejehjemmet Mødestedet i Grindsted. Her insisterede lægen, der skulle vaccinere, på først at vaccinere sig selv og to medarbejdere, der var til stede. Og efterfølgende en sekretær, der blev tilkaldt udefra. Det endte med, at der ikke var vacciner nok til to beboere.

I plejehjemmet Lyngparken i Varde insisterede en læge på at få fire vacciner til sig selv i stedet for at vaccinere de ansatte på plejehjemmet. Om det skete eller blev stoppet, ved Berlingske ikke.

Senere på samme plejehjem valgte en læge at bruge vaccine på sig selv, selv om der var otte beboere, der ikke var vaccineret.

Berlingske beskriver også en situation på plejehjemmet Carolineparken, hvor flere læger i en pause vaccinerede hinanden, og hvor den enes ægtefælle kom udefra og fik en vaccine.

Den ansvarlige for fordeling af vaccinerne i Region Syddanmark, Susanne Lauth, kalder ifølge Berlingske situationen "helt utilstedelig".

Og koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen, skriver i et brev til De Praktiserende Læger i Syddanmark, at resultatet er, at beboere ikke har fået den vaccination, de skulle.

- Region Syddanmarks værdier sætter ordentlighed, retfærdighed, overholdelse af aftaler og god dialog i højsædet.

- Ovenstående strider helt imod det – arrogante svar, manglende overholdelse af aftaler, forfordeling af sine egne og lade sårbare, ældre plejehjemsbeboere i stikken. Det er bare ikke en ordentlig og acceptabel adfærd, skriver han.

Formand for de praktiserende læger i Region Syddanmark, Birgitte Ries Møller, skriver i et svar til Berlingske.

- De praktiserende læger har truffet hurtige beslutninger. Nogle af dem var ikke så gode, og det er vi kede af.

/ritzau/