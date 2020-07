Flere måltidssalater tilbagekaldes efter fund af listeria

Analyser af tre måltidssalater har vist spor af listeria. Derfor tilbagekaldes de, oplyser Fødevarestyrelsen.

Producenten Bønnelykken tilbagekalder tre forskellige måltidssalater efter fund af listeria.

Salaterne er solgt i Sallings stormagasiner samt Føtex- og Bilka-butikker landet over.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en meddelelse tirsdag.

Der er tale om salaterne Deli Grønkålssalat, Deli Grønkålssalat med kylling og Vores Megabowl korn og nødder.

Analyser har vist fund af listeria i produkterne. Derfor rådes forbrugere, der har købt de pågældende salater til at kassere dem eller levere dem tilbage til butikken.

De berørte produkter har sidste salgsdato enten 13. eller 14. juli.

Hvis man spiser en salat med listeria, risikerer man ifølge Fødevarestyrelsen en infektion med influenzalignende symptomer, feber og hovedpine. I sjældne tilfælde kan man også få mavetarm problemer.

For personer med et svækket immunforsvar kan bakterien i værste fald føre til at alvorlige sygdomme som blodforgiftning og meningitis.

Ifølge Statens Serum Institut bliver omkring 50 personer ramt af en listeria-infektion om året. De alvorligste tilfælde kan være dødelige.

Listeria-bakterien i sig selv findes overalt i miljøet. Derfor er den også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer.

- De fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men de færreste bliver syge. Det sørger immunforsvaret for, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

/ritzau/