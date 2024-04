Flere ministerier og styrelser ramt af it-problemer

Flere styrelser og ministerier er ifølge Berlingske og DR ramt af it-problemer tirsdag.

Det bekræfter Statens It over for de to medier.

Det er endnu uvist, hvad problemerne skyldes.

Men der er ikke mistanke om, at nedbruddet skyldes et udefrakommende angreb, oplyser kommunikationschef Rasmus Onslev Kremmer til Berlingske.

Ifølge kommunikationschefen kom de første meldinger om problemer tirsdag morgen.

Brugerne har ikke adgang til e-mail og interne it-systemer, oplyser Rasmus Onslev Kremmer til DR.

Der er tirsdag eftermiddag ikke nogen tidshorisont for, hvornår driften er normaliseret.

Statens It leverer it-drift og services til statslige ministerier, styrelser og selvejende uddannelsesinstitutioner.

/ritzau/