Flere ministre sad på PET-vurdering om børn i Syrien-lejre

Fire ministre havde i mange måneder kendskab til PET-vurdering om børn i fangelejre uden at videregive dem.

Det var ikke kun justitsminister Nick Hækkerup (S), som i cirka et halvt år havde viden om en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) om danske børn i fangelejre i Syrien uden at videregive oplysningerne til Folketinget.

Også andre af regeringens ministre, udenrigsminister Jeppe Kofod (S), forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) havde fra sommeren 2019 kendskab til rapporten.

I rapporten, som Justitsministeriet modtog i marts 2019, var PET's vurdering, at børnene i Syrien ikke udgjorde en trussel, og at "risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien".

Ekstra Bladet har fået Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Forsvarsministeriet til at bekræfte, at PET-vurderingen blev præsenteret for ministrene i sommeren 2019.

PET's vurdering blev udgivet i marts 2020, og først her blev Folketinget informeret.

I perioden mellem at ministrene fik besked, og Folketinget blev informeret, blev der afholdt samråd, lovændringer blev lavet, og der var debat om sagen med børnene i fangelejrene i Syrien.

- Man bevæger sig på kanten af vildledning her, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, til Ekstra Bladet.

- Sammenlignet med så mange andre sager gennem tiden, så er der flere eksempler på, at Folketinget ikke har accepteret sådan en behandling fra ministrenes side, tilføjer han.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få Statsministeriet til at svare på, om statsminister Mette Frederiksen (S) kendte til PET-vurderingen, men Statsministeriet henviser til Justitsministeriet.

Søndag i sidste uge fortalte Ekstra Bladet, at Nick Hækkerup havde kendt til rapporten i mange måneder, inden Folketinget fik besked, hvilket affødte kritik fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Dansk Folkeparti oplyste ved den lejlighed, at partiet vil kalde Nick Hækkerup i samråd.

Ekstra Bladet har indhentet kommentarer fra Nick Hækkerup, Mattias Tesfaye og Jeppe Kofod til spørgsmålet om, hvorfor de i over et halvt år ikke gav oplysningerne om PET-vurderingen videre til Folketinget.

De siger samstemmende, at de ikke hæftede sig særligt ved oplysningerne.

- Jeg hæftede mig ikke særskilt ved denne oplysning.

- Formentlig fordi det var almindelig kendt i den offentlige debat, herunder på baggrund af vurderinger fra både danske og udenlandske eksperter, lige som det lå i forlængelse af PET's vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018, at der var en risiko for radikalisering forbundet med ophold i konfliktzonen, skriver Nick Hækkerup i en mail til Ekstra Bladet.

