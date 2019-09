Flere motorveje får forbud mod overhalende lastbiler

Overhalingsforbud for lastbiler indføres på større del af motorvejsnettet for at give bedre trafikafvikling.

Nu udvides antallet af motorvejsstrækninger, hvor lastbiler ikke må overhale.

Det oplyser Vejdirektoratet mandag.

I dag er der forbud mod overhalende lastbiler på i alt 230 kilometer motorveje.

Det gælder dele af Østjyske Motorvej, Fynske Motorvej, Sønderjyske Motorvej, Nordjyske Motorvej og Vestmotorvejen.

Nu udvides forbuddet til at omfatte yderligere 270 kilometer.

Dermed vil cirka 500 kilometer være omfattet af overhalingsforbud - det svarer til knap halvdelen af motorvejsnettet.

- En udvidelse af det eksisterende overhalingsforbud kan være med til at skabe mere ro i trafikken. Særligt i de travle morgen- og eftermiddagstimer, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Problemet med overhalende lastbiler er, at det kan skabe hårde opbremsninger for personbiler, der kører bagved.

Det øger risikoen for, at der sker kollisioner mellem bilerne.

Overhalende lastbiler betegnes også som elefantvæddeløb, netop med hentydning til at lastbilerne ikke accelererer så hurtigt.

De første vejstrækninger med overhalingsforbud blev indført i 2011.

Vejdirektoratet kan ikke direkte aflæse en effekt, når man kigger på ulykkesstatistikker eller måler på, om bilisterne kommer hurtigere frem.

- Vi kan ikke registrere en forskel på, om personbiler kommer hurtigere frem, og vi kan heller ikke registrere, om der sker færre uheld.

- Men politiet giver i vores løbende drøftelser udtryk for, at de ser en roligere trafikafvikling med færre opbremsninger og færre kollisioner, siger afdelingsleder Ivar Sande, Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet går nu i gang med at sætte nye skilte med overhalingsforbud op på flere motorvejsstrækninger.

Forbuddet vil være gældende fra det øjeblik, skiltene står langs vejkanten.

Overhalingsforbuddet gælder typisk i myldretiden fra klokken 06 til 09 om morgenen og igen fra klokken 15 til 18 om eftermiddagen.

Det giver bødestraf at trodse forbuddet.

/ritzau/