Flere og flere danske lastbiler kører på el

Andelen af nyregistrerede el-lastbiler i Danmark er næsten firedoblet fra 2022 til nu.

Det oplyser De Danske Bilimportører.

I 2022 kørte 1,8 procent af alle nyregistrerede lastbiler i Danmark på el, mens andelen i 2023 foreløbig ligger på 6,3 procent.

Ifølge Mads Rørvig, der er direktør i De Danske Bilimportører, er vi stadig i en tidlig fase i udrulningen af el-lastbiler, men han peger på et stort potentiale.

- Vi er i den spæde fase af elektrificering af lastbiler. Men vi forventer, at det kommer til at gå hurtigt fremadrettet, siger han og tilføjer:

- Vi tror faktisk, at elektrificeringen kommer til at gå hurtigere end det, vi ser på personbiler, fordi de skifter lastbiler hurtigere ud end personbiler, siger han.

Mads Rørvig uddyber, at der er et stort potentiale for el-lastbiler i Danmark.

- 48 procent af lastbiltransporten i Danmark kører under 300 kilometer om dagen, hvilket vil sige, at de fint kan leve med en el-lastbil. Udfordringen er, at en el-lastbil koster tre gange mere end en almindelig lastbil, så det er ikke ligetil bare at erstatte en diesel-lastbil med en el-lastbil, siger han.

Mads Aarup, der er ekspert i elbiler og batteriteknologi i Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, peger også på prisen, som en af udfordringerne ved udrulningen af el-lastbiler - og en mulig årsag til, at den ikke er gået hurtigere, end den er.

- Den anden udfordring er rækkevidde. Hvis man har brug for at køre længere, end hvad batteriet rækker til, når de er ladet op hjemmefra, så har man brug for, at der er ladeinfrastruktur til lastbilerne rundt omkring i landet, siger han.

Danfoss er en af de virksomheder, der er godt i gang med at omlægge sin tunge transport til el.

Virksomheden har netop indkøbt tre el-lastbiler og får yderligere seks inden for de næste seks måneder. Det vil sige, at alle Danfoss' lastbiler til intern kørsel i Danmark til den tid vil køre på el.

- Når de sidste seks lastbiler tages i brug inden for det næste halve år, vil de reducere CO2-udslippet med 10-15 procent for Danfoss i Danmark i løbet af et halvt år. Der svarer til 225.000 liter diesel, der spares hvert år, lyder det fra Torben Christensen, der er bæredygtighedsdirektør for Danfoss globalt.

Han tilføjer, at det økonomiske regnestykke mellem el- og diesel-lastbiler balancerer på sigt.

Han understreger, at der selvfølgelig er forbehold for usikkerhed.

Ifølge Mads Aarup er udsigterne til udbredelse af el-lastbiler i Danmark stor.

- Der er ingen tvivl om, at det vil gå op for virksomhederne, at det er bedre og på sigt billigere at bruge grønne elektriske lastbiler. Og infrastrukturen til dem, den er under hastig udbygning, siger han.

