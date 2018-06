Flere og flere indvandrere kommer i arbejde

Beskæftigelsesministeren giver en stærk økonomi og reformer æren for, at flere indvandrere kommer i arbejde.

På halvandet år er 9500 ikke-vestlige indvandrere røget ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet.

Det skriver Børsen.

En ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp falder markant.

I april 2016 var 49.900 ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Men i februar 2018 var tallet faldet til 40.500, hvilket er et fald på cirka 9500 personer.

- Det er jo nogle rigtig gode tal, der betyder, at samfundets udgifter til det beskæftigelsesmæssige efterslæb, vi har til folk med ikke-vestlige baggrund, bliver mindre, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Børsen.

Samtidig er beskæftigelsen for indvandrere steget fra 43 til 47 procentpoint fra fjerde kvartal i 2015 til tredje kvartal i 2017. Dertil kommer, at godt 40.000 ikke-vestlige indvandrere er kommet i job siden 2015.

Endelig viser tallene, at flygtninge kommer i job langt hurtigere end tidligere.

Alt i alt har beskæftigelsen for indvandrere nået det højeste niveau siden 2009.

- Med nogen forsinkelse er der kommet fart på beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere, og beskæftigelsesrekorden fra 2008 er inden for rækkevidde, siger Torben Tranæs, der er vismand og forskningsdirektør i Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Ifølge beskæftigelsesministeren skyldes den positive udvikling dels, at der er blevet skabt mange job på grund af en god økonomi. Og dels at regeringen har indført et kontanthjælpsloft og en 225-timers regel, som har gjort det mere attraktivt at komme i arbejde.

En tidligere effektanalyse fra ministeriet har ellers vist, at de strammede kontanthjælpsvilkår viste en meget begrænset effekt.

Analysen fik kritik for sin metode, og beskæftigelsesministeriet har derfor trukket den tilbage og vil nu lave en ny i samarbejde med Finansministeriet.

/ritzau/