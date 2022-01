Flere og flere lider af ”el-stress”: Teknologien gør ikke længere kun tingene nemt

Danskerne er blevet lovet, at livet bliver lettere med digitale løsninger. Men det løfte har skuffet mange

Der skulle to telefonopkald, hjælp fra en fremmed og en omgang flossede nerver til, før forfatter Lola Jensen med ro i maven kunne forlade sin nyerhvervede elbil ved en ladestander på en parkeringsplads i indre København. Hun skulle til en familiesammenkomst, men før hun kunne gå fra bilen, måtte hun sikre sig, at den var korrekt tilsluttet til ladestanderen. Det viste sig at være lettere sagt end gjort.