Flere olielande går med i dansk alliance mod fossil jagt

Spanien, Kenya og Samoa tilslutter sig nu den danskledede alliance for udfasning af olie og gas, Beyond Oil and Gas Alliance (Boga).

Det præsenterer landene på klimatopmødet COP28.

- Den fossile æra vil ikke slutte, fordi vi løber tør for fossile brændstoffer. Den vil kun slutte, hvis vi laver politiske beslutninger, siger Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

Spanien producerer olie, mens Kenya sidder på store oliereserver, som har været under udvikling. Samoa er en af de østater, hvor klimaforandringerne truer eksistensgrundlaget.

I august meldte olieproducerende Colombia sig også ind i alliancen, og efter de nye tilføjelser er der nu 24 lande og subnationale regeringer, der er medlem af Boga.

Klimaforskere har gang på gang fastslået, at kendte olie- og gasreserver må blive i jorden og ikke udvindes, hvis Paris-aftalens mål om temperaturstigninger på 1,5 grader skal være realistisk at nå.

I alliancen forpligter lande sig til at sætte en slutdato for udvinding og efterforskning af fossile brændstoffer.

- Den gode nyhed er, at vi har et momentum, siger Dan Jørgensen.

På COP26 i Glasgow blev den første sætning om at nedfase udledningerne fra kulforbrug globalt vedtaget.

Men dette år er der hård kamp for at få udvidet det til også at omfatte en fuld udfasning af alle fossile brændstoffer.

Der kan alliancen bruges som forhandlingsredskab, der skal lyttes til, når COP28 spidser til.

- Vi har brug for tekst på at udfase olie og gas, og jeg håber, at dette bliver COP’en, hvor det sker, siger Dan Jørgensen.

I Danmark har regeringen fået kritik for ikke at efterleve Bogas mål selv.

Tidligere på året blev der givet en tilladelse til et såkaldt miniudbud af olie- og gasjagt, hvor ny produktion ville gå i gang om fire til seks år.

Nordsøaftalen fra 2019, der satte en slutdato for dansk olieproduktion, efterlod nemlig mulighed for nye olieprojekter i tiden frem mod 2050.

Olieselskabet, der havde budt ind på den nye produktion, endte dog med at trække sig.

Men muligheden er stadig åben for nye ansøgere.

Ifølge Dan Jørgensen er kritikken "ubegrundet".

Danmark har med Nordsøaftalen og Boga sat en slutdato for olie- og gasproduktionen, og det er det, de andre lande gerne vil bakke op om, siger han.

- Det er ikke sådan, at vi slutter med olie- og gasproduktion i morgen. Hvis vi gjorde det, havde jeg siddet ret alene oppe på scenen.

- Det er nødvendigt at forstå, at det er en gradvis udfasning.

