Flere ordførere skal testes efter coronaudbrud på Borgen

Retsordfører Jeppe Bruus (S) er smittet med coronavirus. Det får andre retsordfører til at lade sig teste.

Flere folketingspolitikere skal testes efter stigende coronasmitte på Christiansborg.

Det drejer sig eksempelvis om flere retsordførere, der skal testets for at sikre, at de ikke er smittede.

Testene kommer efter, at retsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Bruus mandag skrev på Twitter, at han er smittet med coronavirus.

Blandt andre Peter Skaarup (DF) og Karina Lorentzen (SF) skal testes, da de i sidste uge var i nærkontakt med Jeppe Bruus.

Naser Khader, der også er retsordfører, skal have lavet en quicktest tirsdag.

Samtidig er flere ministre gået i hjemmekarantæne, fordi de har været i kontakt med en coronasmittet.

Det drejer sig blandet andet om minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Mogens Jensen (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Der er i øjeblikket konstateret smitte hos Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre.

