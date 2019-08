Flere pædagoger afgørende for SF's finanslovsdeltagelse

Regeringens støtteparti SF får svært ved at deltage i en kommende finanslov uden penge til flere pædagoger.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger til Berlingske, at arbejdet for minimumsnormeringer i daginstitutioner er afgørende for, om partiet kan være end del af regeringens kommende finanslov.

Mere specifikt vil SF ifølge Berlingske have, at normeringer begynder at blive indfaset allerede i 2020 og en plan for, hvordan de kan være fuldt indfaset i 2025.

- Det her skal være børnenes finanslov. Derfor har vi valgt at gøre det her til vores hovedkrav, som bliver så afgørende, at jeg ikke kan se os deltage i finansloven, hvis vi ikke får det, siger Pia Olsen Dyhr til avisen.

Minimumsnormeringer har været et springende punkt for SF gennem hele valgkampen og i den efterfølgende regeringsdannelse.

Den endelige aftale, der gjorde det muligt for SF, Enhedslisten og Radikale at pege på Socialdemokratiets Mette Frederiksen som statsminister, beskriver minimumsnormeringer.

Men ikke at de, som SF ønsker, skal være på maksimalt tre børn per voksen i vuggestuer og maksimalt seks børn per voksen i børnehaver.

Forståelsespapiret, som aftalen bliver kaldt, skriver, at "en ny regering vil":

- Fremlægge en ambitiøs børneplan. Målet skal være at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse og som indeholder, at der:

- Indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025.

Mette Frederiksen (S) har italesat sig selv som børnenes statsminister, og Pia Olsen Dyhr tror da også, at regeringen kan finde de milliarder, minimumsnormeringer vil koste.

- Jeg tror, vi kan enes om det her. Men når nu der ikke er en konkret model i forståelsespapiret, er vi nødt til at tage slagsmålet. Og så er det, som SF's Aksel Larsen sagde:

- Når man kommer til forhandlinger, er det fint at have en revolver med. Men det er også fint at lade den blive i lommen, siger SF's formand til Berlingske.

/ritzau/