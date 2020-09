Flere partier aflyser årets landsmøde grundet corona

I Venstre arbejder på at finde en løsning, så landsmødet kan afholdes virtuelt, siger partiet til Ritzau.

Venstre og De Konservative aflyser deres fysiske landsmøder i efteråret, mens Socialdemokratiet aflyser sit landsmøde til et senere tidspunkt.

Det oplyser Venstre og Socialdemokratiet til Ritzau, mens oplysningen om De Konservative stammer fra TV2.

Aflysningerne skyldes den stigende udvikling i smitte med coronavirus, som har medført restriktioner.

Socialdemokratiet oplyser til Ritzau, at landsmødet udskydes, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) et par dage inden partiets stormøde kommer hjem fra et topmøde i Bruxelles.

På grund af Danmarks rejsevejledninger omhandlende Belgien skal statsministeren isoleres og testes for coronavirus og kan dermed ikke kan deltage.

Partiernes landsmøder skulle efter planen være afholdt i september og oktober.

Socialdemokratiets og De Konservatives landsmøde var begge planlagt til den 26. september i henholdsvis Aalborg og Herning.

Venstres landsmøde skulle være afholdt 3. oktober ligeledes i Herning. Her arbejder man i øjeblikket på at finde ud af, om landsmødet kan afholdes online i stedet, siger partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, til Ritzau.

