Flere partier er kritiske overfor politiets indsats onsdag

Flere af Folketingets partier stiller spørgsmålstegn ved, hvordan det kunne gå så galt, da Danmark onsdag blev ramt af en stærk blæst og store mængder nedbør både i form af sne, regn og slud.

For vejret forårsagede både aflyste tog og færger og strandede bilister på vejene.

Og ifølge DR er det særligt situationen på E45 motorvejen i Østjylland, hvor nogle bilister sad fast i næsten et døgn og måtte overnatte i deres biler, der får flere til at bede om en undersøgelse.

Blandt andet den konservative gruppeformand Mai Mercado (K), som mener, at det skal undersøges, hvorfor hjælpen ikke kunne komme hurtigere frem.

Hos SF mener gruppeformanden Karina Lorentzen, at man bør undersøge myndighedernes indsats.

Men hun mener også, at man ikke kan forvente, at beredskabet kan håndtere sådan en situation, som det var i onsdags.

- Når man får et snefald, som er så voldsomt og så hurtigt, så kan vi ikke have nok politibetjente og falckreddere og andet godtfolk, som skal hjælpe i trafikken, siger hun til DR.

Også justitsminister Peter Hummelgaard (S) mener, at det er fornuftigt, at politiet evaluerer deres egen indsats sammen med de øvrige myndigheder, der var involveret. Det siger han i et skriftligt svar til DR.

