Flere partier ønsker dansk diplomatisk boykot af vinter-OL

Kineserne bliver fornærmede over alt, siger ordfører, som mener, at Danmark bør gennemføre diplomatisk boykot.

Danmark bør følge USA og gennemføre en diplomatisk boykot af vinter-OL i Kina, mener Venstre og Dansk Folkeparti.

Andre partier i Folketinget mener, at man enten bør overveje det - eller konsultere andre lande om spørgsmålet.

- Jeg synes, at det er passende, at vi fra regeringen bliver væk fra Kina, siger DF's udenrigsordfører, Søren Espersen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, meddelte mandag via en talskvinde, at USA vil gennemføre en diplomatisk boykot. Det sker med henvisning til folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Fredag har Kinas udenrigsministerium svaret. Kina kritiserer USA's beslutning og tilføjer, at den er baseret på "løgne og rygter".

Vinter-OL i Beijing afholdes i februar 2022.

Kina er kendt for at spille med de diplomatiske muskler. Det mærkede Danmark sidste år, da Kina krævede en undskyldning fra Jyllands-Posten for en satiretegning, som avisen havde bragt.

- Kineserne bliver fornærmede over alt, så det kan man aldrig nogensinde være sikre på. Jeg synes, at det er på tide, at der bliver sagt fra i forhold til det kommunistiske Kina, siger Søren Espersen.

Mandag aften sagde Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, at Danmark bør gøre som USA.

- Det vil sende det stærkest mulige politiske signal til det kommunistiske styre i Kina mod deres ageren i blandt andet Hongkong. Der er behov for, at vi tager politisk afstand, sagde Aastrup.

Han siger desuden, at det tyder på, at USA har ret, når amerikanerne siger, at der foregår et folkedrab i Xinjiang. Ordføreren henviser til FN-rapporter.

Enhedslisten mener, at man bør overveje en diplomatisk boykot.

- I forhold til vinter-OL i Kina, så skal man overveje enten diplomatisk boykot eller en tilstedeværelse, der sætter fokus på overholdelse af menneskerettighederne, siger udenrigsordfører Eva Flyvholm.

Partiet har endnu ikke set grundigt på udmeldingen fra Det Hvide Hus, tilføjer ordføreren.

Alternativets Torsten Gejl mener, at man skal rådføre sig med EU-lande og nabolande først.

Regeringen - og Folketingets øvrige partier - har endnu ikke svaret på, om Danmark skal undlade at sende officielle repræsentanter til vinter-OL.

/ritzau/