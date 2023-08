Flere partier ønsker metaldetektorer i retspsykiatrien

Flere partier i Region Hovedstaden ønsker at opsætte eksempelvis metaldetektorer eller taskescannere i retspsykiatrien.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det skal højne sikkerheden for medarbejderne, lyder det.

I juli blev en læge dræbt på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby, da en patient gik til angreb med en kniv. To andre blev såret i knivstikkeriet.

Det er regionsrådsmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti, der bakker op om forslaget.

Opbakningen kommer efter et møde i forretningsudvalget i regionen tirsdag. Her var knivdrabet et stort punkt på dagsordnen, skriver Jyllands-Posten.

Også Leila Lindén, som er medlem af forretningsudvalget for Socialdemokratiet, ønsker at øge sikkerheden. Og over for Jyllands-Posten afviser hun ikke, at der kan blive opstillet metaldetektorer.

Hun vil dog først tage endelig stilling til forslaget, når der ligger en færdig analyse af hændelsesforløbet.

- Personligt har jeg ikke noget imod, at jeg skal gå gennem en metaldetektor, når jeg skal ud at flyve eller ind på Christiansborg, siger hun til avisen.

- Derfor ser jeg heller ikke noget galt i at indføre en lignende ordning i psykiatrien, hvis fagfolkene anbefaler det.

En 41-årig mand har erkendt sig skyldig i drabet på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby. Manden er varetægtsfængslet.

/ritzau/