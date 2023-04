Flere partier siger nej tak til Lars Boje Mathiesen

Løsgænger i Folketinget Lars Boje Mathiesen bliver ikke en del af Liberal Alliance igen.

Det slår LA-leder Alex Vanopslagh fast over for Ritzau i en sms.

Boje Mathiesen, der tidligere var medlem af LA, har i et opslag på Facebook skrevet, at fremtiden byder på to muligheder for ham i dansk politik. Enten skal han forsøge at komme ind i et andet parti, eller også skal han stifte et nyt.

Tilbage i 2016 var Boje Mathiesen LA's eneste byrådsmedlem i Aarhus Kommune, inden han forlod partiet for at blive løsgænger. Han forlod partiet, fordi han ikke fik lov til at stille op til Folketinget til det næste valg på det tidspunkt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg kan ikke længere se mig selv i en organisation, der drives med det værdigrundlag og de principper, som man gør i Liberal Alliance. Kløften mellem mine grundholdninger og hvordan, jeg mener, ordentlighed og anstændighed skal være, er simpelthen blevet for stor, sagde Boje Mathiesen dengang til TV2 Østjylland om sit exit fra LA.

Senere i 2016 blev Boje Mathiesen folketingskandidat for Nye Borgerlige i Østjyllands Storkreds, og ved folketingsvalget i 2019 blev han valgt ind. Boje Mathiesen blev genvalgt ved det seneste folketingsvalg i november sidste år.

7. februar i år blev Boje Mathiesen valgt som Nye Borgerliges formand, men han blev ekskluderet en måned senere. Nye Borgerliges hovedbestyrelse traf beslutningen, efter at Boje Mathiesen blandt andet havde krævet et honorar på 55.000 kroner om måneden i fire år for at være formand.

Der er også et nej fra Venstre til Boje Mathiesen.

- Jeg kan ikke se for mig, at Lars Boje skulle blive medlem af Venstre, skriver politisk ordfører Morten Dahlin (V) i en sms.

- Vi går nemlig mere op i at gøre en forskel for mennesker i virkeligheden end at udbrede konspirationsteorier om verdensomspændende skyggeregeringer, tilføjer han.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kan heller ikke se det for sig. DF har ellers skovlet godt ind fra netop NB efter seneste folketingsvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han har jo flere gange kaldt os for socialdemokrater og givet klart udtryk for, at han ikke er enig i Dansk Folkepartis politik. Så det har jeg svært ved at forestille mig, overhovedet kommer på tale, skriver Messerschmidt i en sms.

Både Mette Thiesen og Mikkel Bjørn har siden seneste folketingsvalg forladt Nye Borgerlige til fordel for DF. Og især sidstnævnte gjorde det klart, at han hovedsageligt forlod Nye Borgerlige grundet Lars Boje Mathiesen.

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, skriver i en sms, at "jeg tror, at vi ligger langt fra, hvad han mener politisk". Hun regner heller ikke med, at Boje Mathiesen overhovedet byder sig til hos Moderaterne.

SF's politiske ordfører, Signe Munk, skriver i en sms, at "det er meget svært at se Lars Boje i SF".

De Konservative har ingen henvendelse fået fra Boje Mathiesen og ser det heller ikke som aktuelt, oplyser politisk ordfører Mette Abildgaard.

/ritzau/