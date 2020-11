Flere partier vil have fuld erstatning før minkforhandlinger

Regeringen er ved at få en juridisk vurdering af, om reglerne for ekspropriation gælder for minkavlerne.

Flere partier vil have fuld erstatning til minkavlerne forud for fredagens forhandlinger om kompensation til minkbranchen.

Det er fortsat uvist hvad "fuld erstatning" indebærer, men både Venstre og De Konservative ser aflivningen af alle de danske mink som en de facto nedlukning af erhvervet.

- Det skal være en erstatning, så man som minkavler kan komme videre derfra, siger erhvervsordfører Mona Juul (K).

Begge oppositionspartier mener, at de nuværende hjælpepakker og kompensationsordninger ikke er tilstrækkelige.

Hos De Konservative ønsker man, at minkavlerne kommer godt videre.

- Det kan man kun, hvis man kigger på ekspropriation, siger Mona Juul før møde med erhvervsministeren.

Simon Kollerup (S) meddelte torsdag på et pressemøde, at regeringen er ved at få en juridisk vurdering af, om minkavlerne kan få erstatning efter reglerne om ekspropriation.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har ansvaret for vurderingen.

