Flere folketingspartier vil have svar på, hvad regeringen vidste og hvornår den vidste det i FE-sagen.

Flere partier vil have svar på regeringens rolle i FE-sag

Flere partier vil have, at regeringen redegør for sin rolle i FE-sagen.

Det skriver Berlingske.

Martin Lidegaard, der er udenrigsordfører for Radikale Venstre og tidligere Udenrigsminister, siger til avisen, at forløbet rejser en række kritiske spørgsmål, som partiet vil have svar på.

Han understreger, at det skal ske i fortrolighed i enten Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne eller Udenrigspolitisk Nævn, hvor Martin Lidegaard er formand.

- Det er en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere dansk sikkerhedspolitik. Derfor bliver vi nødt til at kigge ned i, hvordan den er håndteret. Vi har en etpartiregering, som har truffet vidtrækkende beslutninger, og vi er nødt til at spørge ind til, hvad der er foregået, siger han.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup siger til Berlingske, at partiet vil have en redegørelse fra regeringen, der både kan ske åbent eller i fortrolig form.

Eva Flyvholm, der er forsvarsordfører i Enhedslisten sagde i sidste uge, at partiet krævede en redegørelse af sagen.

Hun siger til Berlingske, at hun vil have svar på, hvem der har vidst hvad og hvornår i regeringen.

Sikandar Siddique, der er leder af Frie Grønne, siger til avisen, at det er afgørende, at det bliver klarlagt, hvad der er sket, og hvem der vidste hvad og hvornår.

Venstre og De Konservative ønsker ikke at stille op til interview i Berlingske om sagen.

Fem personer er sigtet i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste. Blandt dem er mangeårig chef for FE Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Derudover er tre tidligere eller nuværende ansatte i FE eller PET sigtet.

De er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109, der handler om videregivelse af statshemmeligheder, og som kan give op til 12 års fængsel.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger mandag, at regeringen ikke har blandet sig i sigtelserne, og at det er politiet og anklagemyndigheden, der vurderer, om der skal rejses sigtelser.

Han er dog blevet orienteret af PET om sagen, siger han.

