Flere partier vil regulere salg af lattergaspatroner

Flere partier vil indføre lov mod salg af lattergas. Pris og aldersgrænse nævnes som mulige restriktioner.

Det skal ikke være muligt at købe lattergaspatroner i kiosken eller hos isenkræmmeren, medmindre du skal bruge gassen til at sprøjte flødeskum på en lagkage med en sifonflaske.

Det mener et flere partier i Folketinget, skriver Politiken.

Indtil nu har der ikke været en begrænsning på salget af lattergaspatroner eller en aldersgrænse for køb.

Lattergaspatroner bruges blandt andet i erhvervslivet af bagere og er ikke et klassisk rusmiddel. Derfor skal en eventuel regulering på området finde sted via Erhvervsministeriet.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Orla Hav, siger til avisen, at der kan skrues på prisen eller lægges restriktioner på, hvem der kan købe lattergas.

Han forestiller sig, at købere skal have en form for dokumentation for, at patronerne skal bruges i en erhvervsmæssig sammenhæng.

SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, ser også gerne en aldersgrænse i forbindelse med salg af lattergaspatroner.

- Der er unge, som sidder og inhalerer gassen direkte fra sifonflasker. Det er helt ude i hegnet, siger hun.

Også de radikale er klar til at tage diskussionen op for at beskytte de unge, lyder meldingen fra sundhedsordfører Stinus Lindgreen.

Han fortæller til Politiken, at partiet ikke har drøftet en regulering på området internt, men ser positivt på forslaget om at indføre aldersgrænsen.

Venstre er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelser.

/ritzau/