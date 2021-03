Flere patienter blev behandlet under anden bølge af epidemien

Flere patienter er blevet behandlet under anden bølge, men færre undersøgt for brystkræft under corona.

Flere patienter, som havde andre sygdomme end corona, fik behandling i sundhedsvæsenet under anden bølge af epidemien, end tilfældet var under første bølge.

Det viser en ny såkaldt monitoreringsrapport fra Sundhedsstyrelsen, som kortlægger aktiviteten i sundhedsvæsenet frem til uge tre i 2021.

Det, på trods af, at anden bølge, som startede i begyndelsen af december, var længere og antallet af indlagte højere, end hvad der var tilfældet under første bølge i foråret 2020.

Rapporten viser desuden, at der under epidemien overordnet set er blevet henvist samme antal patienter til kræftpakkeforløb, som der blev før epidemien.

Der har dog både været perioder med flere og færre henvisninger end før.

I starten af epidemien - nærmere bestemt i uge 15 2020 - var der et stejlt fald i henvisninger til kræftpakkeforløb sammenlignet med månederne før.

Her blev 1181 personer henvist til et kræftpakkeforløb, mens tallet var 3010 i uge to samme år.

Der har været en nedgang i antallet af screeningundersøgelser for sygdom. Både under foråret og i efteråret frem mod årets udgang i 2020.

Screeningsprogrammet for brystkræft har været påvirket under hele pandemien.

Før coronanedlukningen, fra uge 1-10, blev mellem 6000-7000 personer ugentligt undersøgt for brystkræft.

Derefter har ugentligt højst 6000 kvinder fået foretaget en screening.

Sundhedsstyrelsen har ifølge rapporten kontaktet alle regioner for at følge op på, om der har været samme screeningtilbud og indkaldelse af udeblevne patienter, som før corona.

