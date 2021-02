Regioner tester massevaccination: Generalprøve er gået godt

Fredag holdt regionerne generalprøve på massevaccination. Det er gået godt, lyder det fra flere.

Den kommende tid ventes der at komme større mængder af vaccinedoser til Danmark. Men er vi klar til at skrue op for vaccinationerne?

Det har de fem regioner, som står for vaccinationsarbejdet, fredag testet, og det er gået godt. Det oplyser flere af dem i pressemeddelelser.

I Region Hovedstaden forventer man at have vaccineret i alt 7500 borgere, når der klokken 22 lukkes og slukkes i Øksnehallen.

- Generalprøven på massevaccinationen er gået over al forventning, lyder det fra Hanne Dorthe Sørensen, der er fungerende leder af vaccinationscentrene i Region Hovedstaden.

Regeringen har et mål om, at der kan vaccineres 100.000 danskere om dagen, når der er vacciner nok til det.

Det er den opgave, som regionerne i dag har forberedt sig på. Der er derfor blev holdt lidt igen med at bruge vaccinerne, så 36.000 personer fredag har kunnet få et vaccinestik.

Der kan tages læring med videre fra dagens test, lyder det fra Hanne Dorthe Sørensen.

- Når vi skal se på, hvad vi kan lære af dagen i dag, så er det udvikling af arbejdsgange med fokus på patientsikkerhed, siger hun.

Også i Region Nordjylland, hvor 5000 danskere havde booket tid til at blive vaccineret fredag, er testen gået godt.

- Alt er forløbet godt, og vi har fået tilkendegivelser fra borgere, som har været meget tilfredse, siger regionens test- og vaccinechef, Jan Nybo.

I Region Syddanmark kører alt efter planen, og der ventes at være vaccineret cirka 8800, når dagen er omme, skriver regionen på Twitter ved 18-tiden.

Der har ind til videre været et godt stykke vej op til regeringens mål om at vaccinere 100.000 borgere om dagen.

Til og med torsdag var der i alt givet omkring 557.000 vaccinestik i Danmark, siden det første stik blev givet 27. december. Det svarer til, at der er givet lidt flere end 9000 stik om dagen.

Der er dog løbende blevet taget flere forskellige vacciner i brug, og flere ventes at blive godkendt til brug i den kommende tid.

Samtidig ventes der også at blive leveret flere vaccinedoser end hidtil den kommende tid. I marts ventes der at komme omkring en million doser til Danmark, mens der ventes det dobbelte i april. I februar kom der cirka 382.000 doser.

/ritzau/