Flere S-ministre går fri af coronavirus efter test

Ud over statsministeren er også forsvarsministeren og børne- og undervisningsministeren blevet testet negativ.

Det er ikke kun statsminister Mette Frederiksen (S), som har fået et godt resultat af en coronatest i form at et svar om, at man er testet negativ for det smitsomme virus.

Også forsvarsminister Trine Bramsen (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kunne onsdag aften meddele, at de er blevet testet negativ for virus.

- Min coronatest er negativ - så i morgen (torsdag, red.) bliver hverdagen mere normal igen, lød det onsdag aften fra Trine Bramsen på Facebook.

Også Pernille Rosenkrantz-Theil kunne fortælle, at hun ikke er blevet testet positiv.

- Jeg har lige fået en negativ coronatest. Ingen sygdom. Dejligt, når negativt er positivt, skrev hun på Facebook.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er indtil videre den eneste af regeringens ministre, som er blevet testet positiv for coronavirus.

/ritzau/