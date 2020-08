Flere skal have svar inden for 24 timer

* Regeringen og Folketingets partier ønsker, at der skal arbejdes løbende på at optimere indsatsen med test og sikre, at der i tilstrækkelig grad kan testes, smitteopspores og isoleres. Det fremgår af aftalen om genåbningens fase 4.

* Det skal blandt andet ske ved at etablere endnu et laboratorie i Vestdanmark, som bliver en del af TestCenter Danmark.

* Forventningen er, at det kan reducere transport- og svartider for testene.

* En klar målsætning er desuden, at 80 procent af dem, der ønsker at blive testet for coronavirus, skal have adgang til test inden for 24 timer.

* Og så skal 80 procent have svar på sin coronatest dagen efter, at testen er foretaget.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/