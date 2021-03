Bred aftale sender flere elever mere i skole efter påske

Et bredt flertal i Folketinget står bag aftale om mere genåbning af skoler og ungdomsuddannelser efter påske.

Efter påskeferien kan flere af landets børn og unge glæde sig til at komme til at se mere til deres kammerater.

Et bredt flertal i Folketinget har sent mandag aften landet en aftale, der sikrer, at blandt andet eleverne i 5.-8.-klasse på Sjælland, Jylland og Fyn kan komme mere i skole. Helt præcist 50 procent af tiden med fysisk fremmøde hver anden uge.

Det samme gælder ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser de samme steder.

Det fremgår af aftaleteksten fra Statsministeriet.

- Jeg tror, at det, at man alle sammen kommer tilbage, betyder, at folk begynder at glæde sig, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- At madpakkerne bliver smurt og skoletaskerne pakket, det tror jeg, at der er rigtig meget forventning i. Men også, at det giver en tryghed i dagligdagen, at man nu ved, at man skal se sine kammerater, siger hun.

Det fremgår af aftaleteksten, at genåbningen gælder fra 6. april til 20. april.

Det skyldes, at genåbningsfaserne fremover vil tage udgangspunkt i intervaller på 14 dage mellem faserne.

Alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i aftalen, der også omfatter en langsigtet plan for genåbningen, åbning af liberale erhverv og andet.

Partiet forlod forhandlingerne tidligere mandag.

Den seneste ændring i børnenes fremmøde er netop trådt i kraft mandag.

Her er der kun fuldt fremmøde for alle elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser på Bornholm og landets andre ikke-brofaste øer.

Fra i dag, mandag, er afgangselever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet blevet opgraderet fra én dags ugentligt fremmøde udendørs til 50 procents fysisk fremmøde.

Det gælder dog ikke i kommunerne i Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup, fordi smittetallene her er for høje.

I de tre kommuner er eleverne fra 5. klasse og op kun i skole én dag om ugen, og det samme gælder eleverne på ungdomsuddannelserne.

Børns trivsel har været det emne, som har stået øverst på dagsordenen hos flest partier efter et år med meget hjemmeundervisning under coronakrisen.

Det har ført til mistrivsel blandt mange børn, der i perioder har været afskåret fra at se deres kammerater.

- Vi har besluttet, at vi skal lave en trivselspakke og få kigget den trivselspakke igennem, der er blevet lavet, siger Pia Olsen Dyhr.

- Men også sørge for, at det faglige efterslæb ikke synker ned, for eksempel om et halvt år eller om et år. Men at vi får samlet op på det undervejs, siger hun.

Mandagens forhandlinger blev indledt klokken 12 og varede i knap 12 timer.

Af aftaleteksten fremgår det også, at alle afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 procents fysisk fremmøde.

Alle øvrige studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procents fremmøde.

Mange studerende har været henvist til fjernundervisning.

/ritzau/