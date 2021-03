Flere test i områder med højt smittetryk

* I Ishøj Kommune vest for København begyndte medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed 17. februar som det første sted at ringe på døren på borgeres hjemmeadresser med en opfordring om at blive testet for coronavirus.

* I weekenden blev indsatsen udvidet til Nordvest og Vollsmose. Det skete, efter et udbrud med den sydafrikanske variant af coronavirusset i Nordvest og et højt smittetryk i Vollsmose i Odense.

* I Vollsmose bliver der arbejdet på initiativ, hvor borgere kan tilbydes coronatest ved deres bopæl.

* Onsdag vil medarbejdere i styrelsen gå på gaden i visse områder i Vejle med opfordring om test. Der vil blive oprustet på testkapaciteten.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, TV2 Lorry, Jyllands-Posten, Ritzau.

/ritzau/