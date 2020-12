Flere timer på studiet er ingen garanti for dygtige studerende

Selv om studerende bruger mere tid på studiet, giver det ikke nødvendigvis højere kvalitet, viser forskning.

Studerende har i årevis klaget over for få timers undervisning på uddannelserne. Og ekspertudvalg har peget på vigtigheden af, at de studerende brugte mere tid på studierne.

Men ny forskning fra Københavns Universitet (KU) tyder på, at flere arbejdstimer på studiet ikke nødvendigvis øger kvaliteten. Det skriver Information.

Når timetallet på studiet ikke hænger sammen med kvaliteten af læringen, så skyldes det, at de studerende lærer bedst, når de bliver mentalt involverede. Det forklarer Lars Ulriksen, der er professor på Institut for Naturfagenes Didaktik. Han står bag forskningen.

- De studerende kan sagtens bruge meget tid på at studere uden at være særligt optagede af det, de lærer, mens de kan være meget fordybede i studiet, uden at det kan ses på antallet af timer, siger han til Information.

Lars Ulriksen understreger, at det ikke betyder, at uddannelserne bare kan skære ned på antallet af timer.

Forskningsstudiet viser derimod, at kvaliteten hænger mere sammen med, hvor meget mental opmærksomhed den studerende skænker studiet end om timetal.

Derfor bør fokus være på, hvad tiden bliver brugt til på studiet i stedet for antal af timer, mener Lars Ulriksen.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen mener, at der er et forkert fokus på de studerendes arbejdstid. Og det presser mange studerende.

- Der har været et forkert fokus på timetælleri i stedet for kvaliteten af undervisning, siger han til Information.

Forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er enig i, at uddannelseskvalitet ikke alene kan opgøres ud fra studietidsforbrug.

Hun mener dog ikke, at ministeriet kun har fokus på tidsforbrug, når de laver kvalitetsmålinger.

- Vi fokuserer ikke på studietid og timetal som et kvalitetsmål, men bruger i stedet mange kræfter på at afdække emner som trivsel, feedback, underviserinteraktion og dybdelæring, som ifølge uddannelsesforskningen er vigtig for de studerendes læring, siger Ane Halsboe-Jørgensen i et skriftligt svar til Information.

Formand for rektorerne på Danske Universiteter Anders Bjarklev mener også, at det er vigtigt at holde øje med timetallet:

- Det gør, at vi ved, at der skal nogenlunde det samme til for at opnå 180 ECTS-point på Danmarks Tekniske Universitet som Aalborg Universitet, siger han til avisen.

/ritzau/