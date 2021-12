Fødevareminister kalder andelen af torsk, der bliver smidt over bord, for overraskende og uhyggelig.

Flere torsk blev smidt over bord sidste år - de fleste døde

Danske fiskere smed sidste år markant flere torsk tilbage i havet end tidligere, selv om bestanden af torsk aldrig har været mindre.

De fleste af torskene var døde, da de røg tilbage i Kattegat.

Det skriver Politiken, der citerer en ny opgørelse fra DTU Aqua.

I undersøgelsen fremgår det, at 65 procent af alle de torsk, der kom med op i trawl, som fiskerne primært bruger til jomfruhummere, sidste år blev smidt over bord igen.

Ifølge forskerne dør de fleste torsk af at komme om bord på en kutter.

- Det er overraskende og uhyggeligt store tal, vi ser fra biologierne, når vi ved, at torsken er historisk presset, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S) til Politiken.

Der bliver kun landet ganske få torsk, sidste år 24 tons i Kattegat, fordi den stort set er forsvundet. Tilbage i 1970'erne landede fiskerne op til 20.000 tons årligt.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, kalder DTU Aquas opgørelse i procenter for misvisende.

Ifølge foreningens opgørelser svarer det til, at der bliver smidt tre små torsk på tilsammen 500 gram tilbage i havet for hvert træk med et trawl.

- Det er grotesk manipulerende at hæfte sig ved den høje procentvise stigning fra 2019 til 2020, når de faktiske fangster ikke er større, end tilfældet er, siger formanden i en pressemeddelelse.

- Og selv om der er sket en stigning fra 2019 til 2020, er kvoten ikke i nærheden af at være opfisket, og vi forventer, at udsmidet falder i 2021, da vi kun har fisket en fjerdedel af kvoten, tilføjer han.

Ifølge sektionsleder Marie Storr-Paulsen fra DTU Aqua bliver opgørelserne til på baggrund af, at DTU Aquas personale er med på omkring en procent af alle kommercielle fisketure.

Derfor er der tale om beregninger med en vis usikkerhed.

Fødevareministeren ser ingen undskyldninger for udsmidet af fisk.

- Når vi er nede på så få torsk som i Kattegat, må vi sige, at hver enkelt torsk tæller, siger han til Politiken.

