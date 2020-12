Flere tusinde udebliver fra deres coronatest hver dag

I et svar til TV2 skriver Sundhedsministeriet, at mellem 5 og 10 procent udebliver fra deres test hver dag.

Hver dag er der flere tusinde danskere, der udebliver fra deres bookede aftaler til coronatest.

Det skriver TV 2 baseret på et svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Her skriver ministeriet, at data fra de seneste uger peger på, at andelen af personer, der ikke møder op til deres bookede test, ligger på mellem 5 og 10 procent.

Det betyder, at mellem 3900 og 8300 danskere hver dag ikke dukker op til deres planlagte coronatest, skriver TV 2.

Tallene er baseret på, at der de seneste tre uger i gennemsnit er foretaget lige over 75.000 test om dagen.

- Det er ikke i orden. Man skal ikke blive væk. Så må man melde afbud, så andre kan komme til, siger Line Ervolder (K), fungerende sundhedsformand i Region Hovedstaden til TV 2.

Oplysningerne er dog ifølge Sundheds- og Ældreministeriet behæftet med en vis usikkerhed.

Desuden bliver der i et vist omfang kompenseret for udeblivelserne, da der løbende bliver justeret antallet af ledige tider til test.

Torsdag slog Danmark rekord for antal nye smittetilfælde på 24 timer.

3132 personer er testet positiv for coronavirus, og det er baseret på også rekordmange 111.358 prøver.

Samtidig opleves der stort pres på testkapaciteten rundt omkring i landet, hvor der de seneste dage har været lange ventetider til coronatest.

Myndighederne vil nu udvide testkapaciteten ved at tilkøbe mere laboratoriekapacitet hos private virksomheder.

Det skal sikre, at der kan testes 20.000 flere hver dag i den kommende tid.

Også antigentest - de såkaldte hurtigtest - bliver indført som et supplement til PCR-test, som er den slags test, det offentlige hidtil har brugt.

/ritzau/